В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района

Вооруженное нападение совершено на администрацию Ткварчельского района ночью 8 декабря, сообщила корреспонденту Sputnik глава района Аида Чачхалия.



"Трое неизвестных людей в масках с оружием в руках зашли в здание администрации района через окно мужского туалета на первом этаже. Затем они поднялись на второй этаж, после чего зашли в кабинет бухгалтера, предварительно связав охранника", — добавила она.



Один из нападавших с оружием, направленным на охранника, стоял на первом этаже, другие двое зашли в кабинет бухгалтера.



"В пятницу раздавали заработную плату, скорее всего, преступники надеялись на то, что от нее что-то осталось, поэтому, выбив двери, они искали деньги. Но зарплата уже была перечислена рабочим, поэтому преступники не смогли нажиться. Деньги не оставляют в здании администрации, а хранят в другом месте", — подчеркнула глава района.



По ее словам, сейчас милиция работает над поиском преступников. Аида Чачхалия напомнила, что это уже не первый случай нападения на администрацию Ткуарчала. Так летом этого года вооруженные преступники похитили 90 тысяч рублей из здания.









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