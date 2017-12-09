В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде

7 декабря примерно в 18.57 час. в д/ч Пицундского отдела внутренних УВД поступило телефонное сообщение о том, что в продуктовом магазине по ул. Гицба в г. Пицунда в результате конфликта между двумя гражданами, последние причинили материальный ущерб владельцам, после чего продолжили хулиганские действия в соседней торговой точке.
Следственно-оперативной группой нарушители общественного порядка были задержаны и водворены в ИВС ОВД.
Однако, в ходе задержания, один из граждан на законные требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия, применил насилие в отношении представителя правопорядка.
По данному факту прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело.
Примерно в 19.05 того же дня в здание Пицундского отдела милиции УВД прибыли пятеро граждан с целью освобождения ранее задержанных лиц, которые на законные требования прекратить противоправные действия, последовавшие от сотрудника дежурной части и оперативного дежурного, применив насилие в отношении последних, освободили задержанных и скрылись с места преступления.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан один из соучастников данного преступления. Приняты меры по задержанию остальных лиц.