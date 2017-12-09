.: Лента Новостей
  • В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
  • В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
  • В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
  • Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани
  • Вахтанг Колбая: Абхазию и Самачабло многое отличает от Каталонии, но сепаратизм - везде сепаратизм
  • Бытовые вопросы в Абхазии решают с помощью ручной гранаты
  • Гражданин России приговорен к 12 годам лишения свободы за сбыт «метадона» в Абхазии
  • Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
  • Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
  • Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде

    •
     
    В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
    09.12.2017
    7 декабря примерно в 18.57 час. в д/ч Пицундского отдела внутренних УВД поступило телефонное сообщение о том, что в продуктовом магазине по ул. Гицба в г. Пицунда в результате конфликта между двумя гражданами, последние причинили материальный ущерб владельцам, после чего продолжили хулиганские действия в соседней торговой точке.

    Следственно-оперативной группой нарушители общественного порядка были задержаны и водворены в ИВС ОВД.

    Однако, в ходе задержания, один из граждан на законные требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия, применил насилие в отношении представителя правопорядка.
    По данному факту прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело.

    Примерно в 19.05 того же дня в здание Пицундского отдела милиции УВД прибыли пятеро граждан с целью освобождения ранее задержанных лиц, которые на законные требования прекратить противоправные действия, последовавшие от сотрудника дежурной части и оперативного дежурного, применив насилие в отношении последних, освободили задержанных и скрылись с места преступления.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан один из соучастников данного преступления. Приняты меры по задержанию остальных лиц.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия