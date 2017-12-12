«ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года на три с половиной месяца – об этом журналистам заявил директор ГЭС Леван Мебония. А в 2018 году, по его словам, будут проведены подготовительные реабилитационные работы.



«ЭнгурГЭС» представил сегодня в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии инвестиционный план, которые предусматривает финансирование от доноров в размере 35 миллионов евро и выделение 27 миллионов лари из собственных средств.



По словам Левана Мебония, в период реабилитации, энергообеспечение Абхазии, предположительно, осуществится при помощи импортируемой из России энергии.



Масштабную реабилитацию на «ЭнгурГЭС» проведут деривационному тоннелю.









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