«ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года на три с половиной месяца – об этом журналистам заявил директор ГЭС Леван Мебония. А в 2018 году, по его словам, будут проведены подготовительные реабилитационные работы.
«ЭнгурГЭС» представил сегодня в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии инвестиционный план, которые предусматривает финансирование от доноров в размере 35 миллионов евро и выделение 27 миллионов лари из собственных средств.
По словам Левана Мебония, в период реабилитации, энергообеспечение Абхазии, предположительно, осуществится при помощи импортируемой из России энергии.
Масштабную реабилитацию на «ЭнгурГЭС» проведут деривационному тоннелю.