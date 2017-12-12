.: Лента Новостей
  • В Абхазии предлагают ввести комендантский час для несовершеннолетних
  • Выставка в Берлине с участием детей из Абхазии и Цхинвали не была организована правительством Германии - МИД
  • Началась работа по установке энергосчетчиков в Абхазии
  • Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
  • «ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
  • Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
  • В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
  • В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
  • В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
  • Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани

    •
     
    «ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
    12.12.2017
    «ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года на три с половиной месяца – об этом журналистам заявил директор ГЭС Леван Мебония. А в 2018 году, по его словам, будут проведены подготовительные реабилитационные работы.

    «ЭнгурГЭС» представил сегодня в Национальную комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии инвестиционный план, которые предусматривает финансирование от доноров в размере 35 миллионов евро и выделение 27 миллионов лари из собственных средств.

    По словам Левана Мебония, в период реабилитации, энергообеспечение Абхазии, предположительно, осуществится при помощи импортируемой из России энергии.

    Масштабную реабилитацию на «ЭнгурГЭС» проведут деривационному тоннелю.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия