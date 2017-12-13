Началась работа по установке энергосчетчиков в Абхазии

13.12.2017 По словам директора Ингури ГЭС Левана Мебония, состоялись встречи с целью начать процесс монтажа счетчиков для регулирования потребления электроэнергии в оккупированной Абхазии. По его словам, власти марионеточного режима Абхазии заинтересованы в этом вопросе.



"Идут переговоры о том, чтобы начать монтаж счетчиков, и мы будем помогать им в технических вопросах, оценке проектов и т. д. Уже состоялись несколько встречи, и это будет продолжаться, я думаю, что у нас будет некоторый прогресс, однако это не простой вопрос" - заявил Леван Мебония.



Что касается реабилитации Ингури ГЭС, работы с данной точки зрения запланированы на весну 2019 года, и поэтому с конца февраля по начало июня гидроэлектростанция будет приостановлена.



По его же словам, на ремонт тоннеля было выделено около 18 миллионов лари.



"Сейчас идет уточнение проекта, и подготовка тендерных спецификаций, и более конкретная сумма будет известна к сентябрю 2018 года" - заявил Мебония.













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