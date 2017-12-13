.: Лента Новостей
  • В Абхазии предлагают ввести комендантский час для несовершеннолетних
  • Выставка в Берлине с участием детей из Абхазии и Цхинвали не была организована правительством Германии - МИД
  • Началась работа по установке энергосчетчиков в Абхазии
  • Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
  • «ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
  • Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
  • В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
  • В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
  • В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
  • Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани

    •
     
    Началась работа по установке энергосчетчиков в Абхазии
    13.12.2017
    По словам директора Ингури ГЭС Левана Мебония, состоялись встречи с целью начать процесс монтажа счетчиков для регулирования потребления электроэнергии в оккупированной Абхазии. По его словам, власти марионеточного режима Абхазии заинтересованы в этом вопросе.

    "Идут переговоры о том, чтобы начать монтаж счетчиков, и мы будем помогать им в технических вопросах, оценке проектов и т. д. Уже состоялись несколько встречи, и это будет продолжаться, я думаю, что у нас будет некоторый прогресс, однако это не простой вопрос" - заявил Леван Мебония.

    Что касается реабилитации Ингури ГЭС, работы с данной точки зрения запланированы на весну 2019 года, и поэтому с конца февраля по начало июня гидроэлектростанция будет приостановлена.

    По его же словам, на ремонт тоннеля было выделено около 18 миллионов лари.

    "Сейчас идет уточнение проекта, и подготовка тендерных спецификаций, и более конкретная сумма будет известна к сентябрю 2018 года" - заявил Мебония.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия