Выставка в Берлине с участием детей из Абхазии и Цхинвали не была организована правительством Германии - МИД

13.12.2017 Немецкая сторона не участвовала в планировании мероприятия в Берлине "Дети рисуют мир", в котором участвуют абхазские и осетинские дети - заявили "Лайвпресс" в Министерстве иностранных дел.



По их словам, посольство Грузии в Германии перепроверило данную информацию в соответствующих ведомствах Германии.



"Германская сторона, разумеется, не участвует в планировке этих мероприятий. Это мероприятие спланировано российскими организациями под патронажем посольства России в Германии"- заявили в министерстве.



Мероприятие в Берлине "Дети рисуют мир" началось 8 декабря и продолжится до 13 декабря. Это выставка работ детей, живущих в зоне конфликта.



В проекте участвуют подростки, в том числе из оккупированных регионов Грузии - Абхазии и т.н. Южной Осетии, Республики Северная Осетия (Россия), Сирии, Чечни (Россия), Афганистана, Нагорного Карабаха (Азербайджан), Сербии. Цель данной активности, привлечь внимание международного сообщества к т.н. горячим точкам, и проблемам населения, к геноциду, нацистской идеологии, и необходимости остановить глобальный терроризм.













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