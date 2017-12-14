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    Рауль Хаджимба остался без «крыши» - Пашка Ардзинба расстрелян на Гумистинском мосту
    14.12.2017
    Павел Ардзинба, считающийся организатором покушения на экс-лидера Абхазии Александра Анкваб и в убийстве двух сотрудников охраны, был расстрелян вчера на Гумистинском мосту.

    Неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомобиль "Mercedes-Benz" W 221, направлявшийся в сторону г. Гудаута. От полученных ранений скончались водитель Дмитрий Хагба и пассажир Павел Ардзинба. По предварительным данным, стреляли по "Мерседесу" с расстояния в несколько десятков метров из машины, которая стояла у обочины во встречном направлении.

    Напомним, что 26 сентября 2017 года Павел Ардзинба, объявленный в международный розыск в связи с уголовным делом о покушении на Александра Анкваба и убийства двух офицеров службы охраны, неожиданно объявился в Абхазии и добровольно сдался правоохранителям. После допроса он был отпущен под залог и подписку о невыезде.

    Павел Ардзинба родился в 1951 году в Гудауте. Принимал участие в войне против грузинской государственности в 1992-1993 годах, занимал пост "заместителя министра обороны по вооружению и технике", контролировал весь проходящий через Абхазию наркотрафик, считался "крышей" нынешнего лидера марионеточного режима Рауля Хаджимба.


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