Россия должна взять на себя обязательство о неприменении силы против Грузии - Цихелашвили

14.12.2017 «Подобные заявления со стороны России звучали и раньше и в этом ничего нового. Если кто-то заинтересован, то это грузинская сторона, чтобы обязательство о неприменении силы было полностью выполнено», — об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в связи с 42-м раундом международных Женевских переговоров.



По её словам, обязательно о неприменении силы полностью выполнено грузинской стороной, сейчас очередь за Россией.



«Состоялся 42-1 раунд международных дискуссий в Женеве. На этом раунде грузинская сторона поставила все вопросы, которые актуальны. Особое внимание было уделено безопасности и гуманитарным вопросам, которые касаются прав человека непосредственно в двух оккупированных регионах Грузии. также внимание было уделено ситуации с этническим грузинским населением Гальского района и тех ограничениях, которые осуществляются в отношении них. В частности, должна существовать возможность получения образования на родном языке, существующие ограничения не должны более ужесточиться, которые касаются пересечения т.н административной линии, что жизненно необходимо для населения, которое проживает вблизи т.н разделительной линии, и не только для них, но и для жителей всего региона. Особое внимание было уделено положению населения Ахалгорского района», — заявила государственный министр.



По словам Цихелашвили, естественно разговор коснулся и таких тем, которые являются главными опорными вопросами международных Женевских переговоров – неприменение силы, необходимость задействования механизмов международной безопасности, а также начало процесса возвращения беженцев в родные места.









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