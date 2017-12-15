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    «Представительство» ТПП Абхазии в Бельгии не может иметь официальный статус - ТПП Грузии
    15.12.2017
    Торгово-промышленная палата Грузии сделала заявление в ответ на сообщение т.н. ТПП Абхазии об открытии представительства в столице Королевства Бельгии.

    ТПП Грузии отмечает, что такое представительство не является легитимным и не может иметь официальный статус.

    «Подчеркиваем, что официальный Брюссель поддерживает территориальную целостность Грузии в границах, признанных международным содружеством и международными организациями. Соответственно, открытие представительства в Брюсселе со стороны непризнанной т.н. республики, является нелегитимным, и не может иметь официальный вид», - говорится в заявлении.

    ТПП Грузии также напоминает, что подобного рода информация уже была ранее опубликована абхазской стороны в связи с открытием "представительства" в Берлине.

    «Факты, изложенные в заявлении, не соответствовали действительности», - говорится в сообщении.

    Торгово-промышленная палата Грузии заявляет, что тесно сотрудничает с Европейской и Бельгийской торгово-промышленной палатой, через которую проводится проверка информации, распространенной марионеточным режимом Абхазии.

    «Посредством коммуникации с ними мы проверяем информацию, распространенную представителями непризнанной республики, и в рамках сотрудничества продолжаем работать над предотвращением подобных фактов. Мы также требуем от международных партнеров еще раз призвать компании-члены к осторожности, чтобы не содействовать подобным нелегитимным действиям», - отмечается в заявлении ТПП Грузии.


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