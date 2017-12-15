Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Россиянин рассказал, как абхазы накручивают туристическую статистику

15.12.2017 Альпинист Александр Рыкшин рассказал в Facebook об избиении абхазскими "пограничниками" на абхазском участкен грузино-российской границы. Инцидент произошел в нейтральной зоне. Рыкшин вышел с территории РФ, направляясь в магазин беспошлинной торговли за продуктами.



"При выходе с моста через Псоу поворачиваю в сторону Дьюти Фри, позади слышу крик: куда идешь мол, прямо иди. Я оборачиваюсь - ко мне уже бегут двое абхазских пограничников, что дежурят на углу в будке на выходе с моста", - пишет россиянин.



Затем, по его словам, произошел разговор - пограничники пытались заставить его проследовать к абхазскому пропускному пункту и зайти на территорию Абхазии. После его категорического отказа оба пограничника попытались силой тащить сопротивляющегося россиянина к паспортному контролю. В этот момент подбежали еще трое абхазских военнослужащих и стали избивать Рыкшина ногами и руками.



"Все это происходило на глазах людей, которые спокойно выходили из Дьюти Фри. Только одна девушка с ребенком подошла и попыталась как-то помешать – достала телефон, чтобы снять, у нее начали забирать телефон. Меня перестали бить, но в потасовке успели выхватить мой загранпаспорт и ретироваться с ним в сторону границы с Абхазией, видимо, в надежде, что я пойду к ним. Мне-таки удалось высвободиться и убежать обратно на границу РФ, благо, у меня был с собой паспорт гражданина РФ", - рассказал Рыкшин.



Российские пограничники пояснили, что сделать в этой ситуации ничего не могут и россиянину придется писать заявление в МИД и ФСБ, а также обращаться в СМИ.



В комментариях к посту читатели Рыкшина поделились, что тоже сталкивались с такой практикой, но не отказывали "пограничникам" в их просьбе. В итоге процедура на абхазском паспортном контроле занимала около минуты. Однако автор поста пояснил, что отказал пограничникам из-за случившейся недавно ситуации с его знакомыми. Их после прохождения паспортного контроля по просьбе пограничников задержала якобы местная полиция.



"Им предложили проехать в следственный изолятор и грозились тем, что они наркоманы и их посадят", - добавил Рыкшин.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>