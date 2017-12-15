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15.12.2017 - Civil Georgia 12-13 декабря состоялся 42-й раунд Женевских международных дискуссий, на которых участники обсудили вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.



Женевские переговоры, которые стартовали после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также из Цхинвали и Сухуми.



Позиция Тбилиси



В связи с прошедшими 12-13 декабря переговорами МИД Грузии опубликовал заявление, в котором говорится, что главной темой обсуждения были «тяжелые последствия этнической дискриминации в отношении грузин, оставшихся в Абхазии и Цхинвальском регионе, и вопрос создания международных механизмов неприменения силы и безопасности».



Грузинская сторона подчеркнула невыполнение Россией Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отметила, что милитаризация Абхазии и Цхинвальского региона со стороны России способствовала дестабилизации ситуации на местах.



Представители Тбилиси выразили озабоченность на переговорах в связи с «продолжением процесса интеграции Абхазии и Цхинвальского региона с Российской Федерацией, в частности, с созданием Таможенного поста Российской Федерации в Сухуми и заявлениями российского оккупационного режима в Цхинвали о создании аналогичной структуры в Ахалгори».



В заявлении МИД Грузии говорится, что предметом «острой дискуссии» был вопрос продолжающегося возведения различных барьеров на линии оккупации, а также закрытие пропускных пунктов, свободное передвижение местных жителей и незаконные аресты. МИД Грузии заявил, что в ходе переговоров была подчеркнута дискриминация этнических грузин, проживающих в двух регионах, включая давление в отношении грузин в Гали, чтобы они поменяли свои фамилии и идентичность, разрушение домов этнических грузин в селе Эредви и ограничение возможности получения образования на грузинском языке в школах Гали и Ахалгори.



Грузинские дипломаты «подчеркнули необходимость взятия и выполнения Россией обязательств по неприменению силы, и гарантирования указанного с помощью международных механизмов безопасности».



«Сопредседатели и участники из Грузии и США призвали представителей России и ее оккупационных режимов, с ответственностью отнестись к Женевскому формату и подключиться к переговорам о безопасном и достойном возвращении ВПЛ и беженцев. Несмотря на это, они вновь пытались политизировать гуманитарные вопросы и покинули переговорную комнату во время обсуждения вопроса о ВПЛ», - говорится в заявлении МИД Грузии.



Правительство Абхазии в изгнании также опубликовало заявление о последнем раунде Женевских переговоров, в котором наряду с другими вопросами, подчеркивает вопросы дискриминации этнических грузин, охраны памятников культурного наследия на оккупированных территориях и призывает к немедленному задержанию убийцы Гиги Отхозория.



Позиция России, Цхинвали и Сухуми



МИД России в своем заявлении говорит о «пагубном» решении Госдепартамента США о возможной продаже Грузии противотанковой ракетной системы «Джавелин» и заявляет, что «эта самая крупная военная сделка Вашингтона и Тбилиси с 2008 г. является, по сути, подталкиванием Грузии к новым опасным авантюрам»



В заявлении также говорится, что «в этом контексте Абхазия и Южная Осетия подтвердили, что находят вполне оправданным и своевременным оказываемое им Россией содействие в оборонной сфере» и грузинская сторона обвиняется в «блокировании» принятия проекта заявления участников дискуссий о неприменении силы.



МИД России также подверг критике Посольство Грузии в Великобритании в связи с попыткой снятия мемориала войны в Абхазии в шотландском городе Килмарнок.



В заявлении сухумских властей говорится, что «по итогам продолжительных переговоров, стороны не сумели согласовать окончательный вариант текста заявления», а в заявлении Цхинвали в отношении Тбилиси выдвинуты обвинения за «агрессивную реваншистскую риторику» и выражается обеспокоенность «в связи с расширением военного присутствия НАТО в Грузии» и решением о ракетной системе «Джавелин».



Позиция США



Делегация США заявила после переговоров, что «участники достигли прогресса в плане соглашения о неприменении силы», но выразили озабоченность по поводу растущих ограничений, которые ограничивают доступ к Абхазии. Делегация США призвала к открытию двух пропускных пунктов и отмене политики, которая ограничивает права этнических грузин в Абхазии.



Представители США подчеркнули тот факт, что физические барьеры на административных пограничных линиях ограничивают свободу передвижения и «создают угрозу здоровью, безопасности и благополучию местного населения».



Согласно заявлению, Соединенные Штаты также отметили, что разрушение домов этнических грузин в селе Эредви неприемлемо по нормам международного права. Оно в очередной раз подчеркивает право грузинских ВПЛ на возвращение в свои дома как в Южной Осетии, так и в Абхазии.



В заявлении также говорится, что «Соединенные Штаты сожалеют о том, что участники не завершили обсуждения по всем вопросам повестки дня, в том числе, по ВПЛ, поскольку участники второй рабочей группы покинули заседание».



Сопредседатели Женевских международных дискуссий опубликовали собственное коммюнике, согласно которому, «участники обсудили ситуацию на местах и оценили ее как относительно спокойную и стабильную».



В коммюнике также говорится, что из-за противоречивых позиций по вопросу ВПЛ и беженцев вновь невозможно было завершить обсуждение по всем вопросам повестки дня. «В этом контексте, сопредседатели выражают сожаление по поводу того, что некоторые участники покинули заседание, что привело к провалу этого раунда», - говорится в коммюнике.



Прошедший 12-13 декабря раунд Женевских международных дискуссий был первым для специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии и сопредседателю дискуссий Тойво Клаара. Очередной раунд переговоров состоится 27-28 марта 2018 года.









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