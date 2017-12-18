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    Глава МИД Грузии назвал визит представителей ТПП Абхазии в Брюссель «индивидуальной поездкой физических лиц»
    18.12.2017
    Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе не считает правильным уделять большое внимание теме визита делегации Торгово-промышленной палаты Абхазии в Брюссель, так как, по его словам, Евросоюз твердо поддерживает территориальную целостность Грузии.

    Как заявил он журналистам в понедельник, "это индивидуальные поездки и встречи физических лиц".

    "Территориальная целостность и суверенитет Грузии признаны международным сообществом. Евросоюз твердо поддерживает политику непризнания (независимости Абхазии и Южной Осетии)", - сказал министр.

    Между тем, в парламентской оппозиции Грузии считают реакцию властей на визиты представителей Абхазии и т.н. Южной Осетии в европейские страны недостаточной и зачастую запоздалой.

    Как заявил журналистам в понедельник член парламентского меньшинства, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели, необходимо максимальное предупреждение всех таких действий.

    "Во многих случаях есть только запоздалый ответ (со стороны властей Грузии). Поэтому нужен механизм раннего оповещения. Есть много структур, у которых есть эта информация и нужно как можно раньше вмешиваться и блокировать такие встречи", - отметил он.


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