РПЦ благословляет священников, и отправляет в регион, который не принадлежит ей - Вселенский патриарх

18.12.2017 Во Вселенскую патриархию и сейчас поступает информация, что Российская Церковь посредством одного его епископа благословляет священников, и посылает в регион, не принадлежащий ей- заявил Вселенский патриарх Святейший Варфоломей I в эксклюзивном интервью "Имедис квира", отзываясь на положение в церквях, находящихся на оккупированных территориях Грузии.



"У этой проблемы есть политическая подоплека, и Вселенская патриархия не занимается политикой. По церковному мы считаем, что эти места принадлежат Церкви Грузии.



Мы имели разговор с Церковью Грузии по этим вопросам, и в конце, когда я говорил в Константинополе с Его Святейшеством, он сказал, что отправит туда одного из хорепископов, или, возможно, сам туда поедет. Тогда мы, как Вселенская патриархия, выразили желание помочь, и отправить одного нашего епископа, не для того, чтобы завладеть епархией, которая не принадлежит нам, а помочь в урегулировании временного препятствия. Это не удалось осуществить, и насколько мне известно, Его Святейшество тоже не смог отправить туда хорепископа.



Во Вселенскую патриархию и сейчас поступает информация, что Российская Церковь посредством одного епископа осуществляет рукоположение священников, то есть благословляет священников и отправляет в регион, который не принадлежит ей. Я бы желал, чтобы этот вопрос был урегулирован, все Церкви уважали границы других Церквей, и никогда не посягали на эти границы"- заявил Вселенский патриарх Святейший Варфоломей I.













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