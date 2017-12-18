.: Лента Новостей
  • РПЦ благословляет священников, и отправляет в регион, который не принадлежит ей - Вселенский патриарх
  • Глава МИД Грузии назвал визит представителей ТПП Абхазии в Брюссель «индивидуальной поездкой физических лиц»
  • 42-й раунд Женевских международных дискуссий
  • Россиянин рассказал, как абхазы накручивают туристическую статистику
  • Абхазский режим намерен открыть «таможню» на Ингури
  • «Представительство» ТПП Абхазии в Бельгии не может иметь официальный статус - ТПП Грузии
  • Расстрел Пашки Ардзинба является результатом криминальных разборок - Арешидзе
  • Россия должна взять на себя обязательство о неприменении силы против Грузии - Цихелашвили
  • МИД Грузии распространяет заявление в связи с 42-м раундом Женевских переговоров
  • Рауль Хаджимба остался без «крыши» - Пашка Ардзинба расстрелян на Гумистинском мосту

    •
     
    РПЦ благословляет священников, и отправляет в регион, который не принадлежит ей - Вселенский патриарх
    18.12.2017
    Во Вселенскую патриархию и сейчас поступает информация, что Российская Церковь посредством одного его епископа благословляет священников, и посылает в регион, не принадлежащий ей- заявил Вселенский патриарх Святейший Варфоломей I в эксклюзивном интервью "Имедис квира", отзываясь на положение в церквях, находящихся на оккупированных территориях Грузии.

    "У этой проблемы есть политическая подоплека, и Вселенская патриархия не занимается политикой. По церковному мы считаем, что эти места принадлежат Церкви Грузии.

    Мы имели разговор с Церковью Грузии по этим вопросам, и в конце, когда я говорил в Константинополе с Его Святейшеством, он сказал, что отправит туда одного из хорепископов, или, возможно, сам туда поедет. Тогда мы, как Вселенская патриархия, выразили желание помочь, и отправить одного нашего епископа, не для того, чтобы завладеть епархией, которая не принадлежит нам, а помочь в урегулировании временного препятствия. Это не удалось осуществить, и насколько мне известно, Его Святейшество тоже не смог отправить туда хорепископа.

    Во Вселенскую патриархию и сейчас поступает информация, что Российская Церковь посредством одного епископа осуществляет рукоположение священников, то есть благословляет священников и отправляет в регион, который не принадлежит ей. Я бы желал, чтобы этот вопрос был урегулирован, все Церкви уважали границы других Церквей, и никогда не посягали на эти границы"- заявил Вселенский патриарх Святейший Варфоломей I.





    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия