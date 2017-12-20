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    Российские разведчики уничтожили в Абхазии замаскированный лагерь «бандгруппы»
    20.12.2017
    Личный состав разведывательного подразделения российской оккупационной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках учений уничтожили замаскированный в горно-лесистой местности лагерь условной бандгруппы, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

    Он рассказал, что местонахождение скрытного лагеря условного противника было обнаружено с помощью станции ближней разведки СБР-5, после чего координаты объекта передали по средствам связи на командный пункт учений и приступили к захвату, передает РИА «Новости».

    Окружив лагерь, российские разведчики, применяя специальные снайперские винтовки «Винторез», пехотные пулеметы «Печенег» и автоматы АК-74, провели операцию по обезвреживанию «боевиков», в качестве которых действовали военнослужащие базы, и захвату документов с важной информацией.

    В мероприятии принимали участие около 300 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц военной техники, в том числе бронированные разведывательные машины «Дозор».

    Напомним, накануне директор ФСБ России Александр Бортников заявил о практически полной ликвидации бандформирований на Северном Кавказе. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о второй за последние двести лет важнейшей победой российского государства над кавказским бандитизмом.


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