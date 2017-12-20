Правительство Грузии готовит «смелые решения» по оккупированным территориям

«Шаги, которые мы предпринимаем для населения проживающего на оккупированных территориях, очень важны с точки зрения политики реинтеграции и примирения», — заявил премьер–министр Грузии Георгий Квирикашвили во время выступления на заседании парламентского меньшинства.



«У нас есть пакет очень смелых решений, который в ближайшее время представим в парламент на рассмотрение. Эти шаги дадут нам возможность, осуществить большую реинтеграцию для нашего населения, которое проживает на оккупированных территориях, а также дать жителям возможность использовать весь позитив, который сегодня создается в Грузии и чтобы эти люди были больше вовелчены в процесс развития страны», – заявил Георгий Квирикашвили.



Он не стал уточнять, о каких "смелых решениях" идет речь, однако известно, что после прихода к власти "Грузинской мечты" не раз была осуществлена попытка изменения закона "Об оккупированных территориях" с целью декриминилазации пересечения границы Грузии со стороны России.









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