Совершено разбойное нападение на главу села Араду в Очамчирском районе

21.12.2017 19 декабря в селе Араду Очамчирского района совершено разбойное нападение на семью Ражико Чиковани.



"Злоумышленники под угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия в отношении пострадавших завладели деньгами в сумме 70000 рублей и тремя сотовыми телефонами, после чего с места преступления скрылись на автомобиле хозяина домовладения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данный автомобиль обнаружен", – говорится в сообщении Очамчирского ОВД.





Правоохранителями было установлено, что примерно в 16:30 19 декабря двое неизвестных лиц в масках, вооруженные пистолетами, с целью хищения чужого имущества напали на жителя села Араду 1949 года рождения и его супругу 1950 года рождения, которые находились в хозяйственном помещении своего домовладения, отмечено в сообщении.





Как пишут в социальных сетях, нападавшие разбили Чиковани голову, поломали рёбра, забрали 70 000 рублей. Машину нашли в 9-ом районе с разбитым крылом. Согласно информации. Чиковани является главой села, содержит коровы.











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