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    Мраморный клоп уничтожил больше половины урожая мандаринов в Абхазии
    21.12.2017
    Насекомые-вредители нанесли большой ущерб сельскому хозяйству Абхазии, заявил лидер марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба 20 декабря, во время выступления с ежегодным посланием "парламенту", передает «Интерфакс».

    «Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. Мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука и в Абхазии», - сказал Хаджимба.

    По его словам, в этом году выделено восемь миллионов рублей на приобретение химических препаратов для борьбы с вредителями, а в 2018 году будет выделено еще 10 миллионов. «По данным на 20 декабря, из Абхазии в Россию вывезено около 4000 тонн мандаринов. Это в два раза меньше, чем было экспортировано за аналогичный период в прошлом году», - сообщил Хаджимба.

    По его словам, в 2018 году Абхазия рассчитывает получить от России 200 миллионов рублей на приобретение новой сельхозтехники. «Благодаря этому мы должны достичь качественного роста сельскохозяйственного производства в ближайшие годы», - считает Хаджимба.


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