В Тбилиси хотят расширить круг обсуждаемых в ходе Женевских дискуссий вопросов

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает интересной инициативу премьер-министра Георгия Квирикашвили о расширении круга рассматриваемых в ходе Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье вопросов.
"Я считаю, что это интересная и правильная инициатива, которая вполне может иметь развитие. Я готов, в случае каких-либо поручений со стороны премьера, подключиться к этому процессу", - сказал в четверг журналистам З.Абашидзе.
Накануне Г.Квирикашвили на встрече с депутатами заявил, что его правительство активно работает со стратегическими партнерами, чтобы повысить представительский уровень включенных в Женевские дискуссии сторон с заместителей министров хотя бы до уровня министров.
"Я лично готов включиться в Женевский переговорный процесс и на уровне премьер-министров. Необходимо расширить мандат переговорного процесса с обсуждения договоренности о прекращении огня до формата политического урегулирования конфликта", - сказал Г.Квирикашвили.
В Женевских дискуссиях, регулярно проходящих с августа 2008 года, участвуют грузинская, абхазская и югоосетинская стороны, а также США, Россия, ООН, ОБСЕ и Евросоюз.