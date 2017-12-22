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    Правительство Грузии намерено стимулировать торговлю вблизи зон оккупации
    22.12.2017
    Правительство Грузии планирует стимулировать торговлю вблизи зон оккупации – это лишь часть инициативы, с которой в ближайшее время выйдет министерство по примирению.

    «Одной из важнейших составных частей нашей политики является вовлечение и примирение. Для нас восстановление единства страны – это в первую очередь восстановление доверия с людьми, живущими на оккупированных территориях. Естественно, что на фоне процессов, происходящих в Абхазии и Цхинвальском регионе, на фоне колючей проволоки, у людей появляются серьезные проблемы гуманитарного и социально-экономического характера, а также с точки зрения безопасности. Поэтому для нас важно выступать с инициативами, которые направлены на улучшение их положения» - заявил министр Кетеван Цихелашвили.

    По ее словам, в частности, предусматриваются инициативы по стимулированию торговли вблизи зон оккупации, что имеет большое значение для населения.

    Торговля в этих зонах идет и сейчас, но она ограничена из-за различных барьеров, и носит эклектический характер.

    «Наша задача состоит в том, чтоб стимулировать этот процесс путем упрощения передвижения. Инициатива также предусматривает увеличение для жителей оккупированных территорий доступа к разного рода сервисам и получению образования, упрощение процедуры получения грузинского гражданства, что особенно важно для тех, кто намерен использовать право безвизовых поездок в Европу» - заявила она.


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