Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии

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25.12.2017 Правительство Грузии выражает готовность оказать помощь действующим на территории Абхазии международным организациям в борьбе с азиатским (мраморным) клопом. Об этом заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, отвечая на вопрос, какими методами можно бороться с азиатским клопом на территории Абхазии, являющейся одним из главных источников распространения вредителя на территории Грузии.



По словам министра, исходя из того, что территория Абхазии не контролируется центральной властью, там невозможно проводить такую масштабную работу, которую власть может осуществить на контролируемой территории.



"Абхазия тоже является одним из важных, и начальных очагов распространения вредителя, поскольку азиатский клоп попал на остальную территорию Грузии через Абхазию. Это актуальный вопрос и для населения, и для де-факто власти. Мы работаем в нескольких международных, в том числе женевском формате, а также с аппаратом государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, и у нас есть коммуникация. А также существуют несколько международных неправительственных организаций, у которых есть возможность проводить определенные мероприятия на территории Абхазии.



Мы максимально поможем таким организациям. Для нас это важно с одной стороны потому, что на той стороне административной границы находятся наши граждане, и с другой стороны это важные превентивные мероприятия для борьбы с вредителем. Мы будем интенсивно работать в этих форматах. Актуальность этой проблемы всем известна, и поэтому когда вопрос связан с вызовами такого рода, политику можно отложить в сторону. Исходя из этого, у нас, возможно, будут некоторые точки соприкосновения с данной точки зрения. У нас будет коммуникация, и мы готовы к всякого рода помощи. Посмотрим, какую нам дадут возможность для этого"- заявил Леван Давиташвили.











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