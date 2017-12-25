.: Лента Новостей
  • Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
  • Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
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  • Правительство Грузии готовит «смелые решения» по оккупированным территориям

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    Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
    25.12.2017
    Власти оккупированного Россией грузинского региона Абхазия выпустили из тюрьмы и передали властям Грузии Георгия Лукава — участника боевых действий во время конфликта в Абхазии в 1992-1993 года. Об этом сообщает аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.

    Лукава был задержан 9 мая 2011 года в селе Баргеби Гальского района по обвинению в причастности к вооруженной группировке «Лесные братья» и приговорен к 20 годам заключения.

    Вопрос освобождения Лукава был одной из главных тем встреч в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в городе Гали (Абхазия).

    «Это показатель того позитивного сотрудничества и еще один хороший прецедент, в рамках которого произошло освобождение наших сограждан из тюрем Сухуми и Цхинвали. Я очень рада, что после почти семилетнего заключения Георгий Лукава свободен и встретит Новый год с семьей – женой и детьми», — сказала госминистр Кетеван Цихелашвили.

    Госминистр поблагодарила всех, кто участвовал в процессе возвращения Лукава домой.

    «Я благодарна всем, кто был включен в этот процесс и внес вклад в решение вопроса высокого гуманитарного значения. Это позитивно отразится на мирном процессе и восстановлении доверия в грузино-абхазских отношениях», — сказала Цихелашвили.

    Абхазия, как и Цхинвальский регион, не контролируются центральными властями Грузии. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны 2008 года. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и придал этим регионам статус оккупированных территорий.


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