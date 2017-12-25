Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона

25.12.2017 Освобожденный после почти семилетнего заключения из Драндской тюрьмы в Сухуми Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона.



Как отметил Лукава в разговоре с Первым каналом, он отбывал срок в Драндской тюрьме, где с ним не обращались плохо.



На вопрос, почему его не освободили в обмен на кого-то, Лукава отметил, что у него нет информации об этом.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в его освобождении.



На Энгурском мосту Лукава встретил заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Леван Звиададзе.



Георгий Лукава был задержан в мае 2011 года в селе Земо Баргеби Гальского района. Он был приговорен к 20 годам тюрьмы. Абхазская сторона обвиняла его в терроризме.









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