Освобожденный после почти семилетнего заключения из Драндской тюрьмы в Сухуми Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона.
Как отметил Лукава в разговоре с Первым каналом, он отбывал срок в Драндской тюрьме, где с ним не обращались плохо.
На вопрос, почему его не освободили в обмен на кого-то, Лукава отметил, что у него нет информации об этом.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в его освобождении.
На Энгурском мосту Лукава встретил заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Леван Звиададзе.
Георгий Лукава был задержан в мае 2011 года в селе Земо Баргеби Гальского района. Он был приговорен к 20 годам тюрьмы. Абхазская сторона обвиняла его в терроризме.