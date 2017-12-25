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    Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
    25.12.2017
    Освобожденный после почти семилетнего заключения из Драндской тюрьмы в Сухуми Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона.

    Как отметил Лукава в разговоре с Первым каналом, он отбывал срок в Драндской тюрьме, где с ним не обращались плохо.

    На вопрос, почему его не освободили в обмен на кого-то, Лукава отметил, что у него нет информации об этом.
    Он поблагодарил всех, кто принял участие в его освобождении.

    На Энгурском мосту Лукава встретил заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Леван Звиададзе.

    Георгий Лукава был задержан в мае 2011 года в селе Земо Баргеби Гальского района. Он был приговорен к 20 годам тюрьмы. Абхазская сторона обвиняла его в терроризме.


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