В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой

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04.01.2018 В Абхазии в последние дни проходят многочисленные митинги. Жители этого оккупированного региона Грузии, итак недовольные деятельностью нынешнего режима, не могут простить своим властям освобождения гражданина Грузии Георгия Лукава, которого они обвиняют в нечеловеческих злодеяниях и чуть ли не во всех своих бедах.



Под нажимом общественности в т.н. парламенте этого марионеточного образования была создана даже специальная комиссия по расследованию факта освобождения Лукава. Как известно, он был освобожден по договоренности с грузинской стороны в замен на находящегося в розыске на территории Абхазии некоего Жиба.



В заседании спецкомиссии участвовали представители т.н. МВД, СГБ, Верховного Суда, генпрокуратуры Абхазии. Заседание проходило более семи часов.



Глава абхазского МВД Гарри Аршба разъяснил собравшимся, что Георгий Лукава Указом абхазского лидера Рауля Хаджимба, на основании "статьи 53 Конституции республики Абхазия" был помилован еще 27 января 2017 года, что освобождало его от дальнейшего отбытия наказания. (Тут конечно можно спросить, почему помилованного целый год удерживали в тюрьме?).



Лукава обвинялся в терроризме, и абхазским "Верховным судом" ему было назначено максимальное по срокам наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 225 000 рублей.



"Генпрокурор" Зураб Ачба отметил, что акт помилования – статья 53 т.н."Конституции республики Абхазия", пункт 23 – исключительное право лидера абхазского режима. По словам Ачба, указ Хаджимба законен.



На вопрос, может ли "такой преступник как Лукава быть помилован", Ачба ответил, что "любой может быть помилован, если это в интересах государства". Имеется ли в виду "государственных интересов" передачу им преступника Жиба, или же имеются какие-то еще неизвестные широкой общественности договоренности между Тбилиси и лидерами сепаратистских режимов Сухуми и Цхинвали, так и осталось тайной за семью печатями.





После многочасового заседания к собравшейся у здания "парламента" общественности вышли "депутаты". Рауль Лолуа сообщил им, что всего по договоренности между сторонами официальному Тбилиси были переданы семь человек, в том числе находящиеся в плену цхинвальского марионеточного режима.



Созданная в Парламенте комиссия решила продолжать работу для того, чтобы установить законность решения о помиловании Георгия Лукава.











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