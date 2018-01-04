Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)

04.01.2018 Стали известны подробности инцидента накануне Нового года, когда украинские пограничники задержали в районе села Курортное Одесской области грузовое судно, следовавшее из Абхазии в Болгарию с грузом сигарет. Об этом пишет Таймер.



Информацию о судне пограничники получили от СБУ, после чего обнаружили его средствами технического наблюдения и направили к нему направился ракетный катер U153 "Прилуки".



В Госпогранслужбе утверждают, что судно пыталось скрыться, так что по нему был открыт предупредительный артиллерийский огонь.



Пограничники сообщают, что на судне был обнаружен груз сигарет без сопроводительных документов. На самом деле, как выяснилось, документы на груз были, но так как выдали их власти Абхазии, которую Украина не признает, то пограничники отказались считать их таковыми и посчитали груз контрабандой.



В настоящее время арестованное судно находится на рейде Одесского порта.













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