Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись

Спикер абхазского «парламента» Валерий Кварчия призвал собравшихся на акции протеста против освобождения абхазским режимом гражданина Грузии Георгия Лукава "проявить уважение и разойтись".



"Сессия уже закончилась и мы не можем уйти, оставив вас здесь. Мы видим и сожалеем о тех волнениях, которые сейчас происходят. У нас много работы, дайте нам ею заняться спокойно. Мы все один народ, прошу проявить уважение и разойтись по домам", — обратился к митингующим Кварчия.



Он добавил, что такие вопросы в один день не решаются, для этого нужно время, и как только "парламентариям" будет что объявить, они это сделают.



Комиссия по расследованию факта помилования и выдачи Лукава грузинской стороне была создана 3 января, в нее вошли "депутаты" Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. Председатель комиссии — Рауль Лолуа.



25 декабря 2017 года Георгий Лукава был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан официальному Тбилиси в рамках достигнутых в переговорном процессе соглашений по обмену заключенными. Следует отметить, что Лукава был помиловал абхазским лидером еще год назад, 25 января 2017 года, однако его продолжали удерживать в абхазской тюрьме.









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