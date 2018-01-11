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    Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
    11.01.2018
    Народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз потребовала от руководства Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины не допустить освобождения судна Whisper, которое было задержано в территориальных водах страны с контрабандой сигарет, до завершения осмотра всеми правоохранительными органами. Об этом она заявила сегодня в Facebook.
    Фриз пообещала направить документально оформленное обращение.

    По ее словам, есть "обоснованные подозрения в наличии запрещенного груза на борту этого корабля, который должен был быть выгружен в море и направлен в Одессу".

    Судно с контрабандными сигаретами было задержано в территориальных водах Украины Военно-морскими силами Украины 31 декабря после погони со стрельбой из артиллерийской установки. Сухогруз под флагом Танзании шел из Очамчиры (Абхазия) в Варну (Болгария). Его обнаружили в районе поселка Курортное (Одесская область).

    "Думская" сообщает, что по состоянию на 6 января судно Whisper оставалось под охраной пограничного корабля.

    Фриз обращает внимание, что в Очамчире находится база кораблей ВМФ России.

    "Нельзя исключать наличие на борту Whisper запрещенных предметов, отправленных... агентурным (боевым) российским группам в Одессе", – заявила она.

    По словам нардепа, расследования требует также наличие на борту судна двух моряков без паспортов.

    Она отметила, что Украина не признает документы самопровозглашенных республик, в том числе Абхазии, поэтому "отсутствие документов грузинской юрисдикции – четкий признак контрабанды".


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