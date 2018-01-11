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    Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
    11.01.2018
    В нынешнем цитрусовом сезоне поставки мандаринов из оккупированного Россией грузинского региона Абхазия в Россию сократились втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отдела статистики Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии.

    «Обычно цитрусовый сезон начинается в октябре и длится до конца января. В нынешний сезон, по данным на 9 января, из Абхазии в Россию экспортировано 5,4 тыс. т мандаринов, тогда как в аналогичный период 2017 года эта цифра равнялась 15 тыс. т, а в 2016 году — 22,3 тыс. т», — цитирует агентство сотрудника отдела статистики.

    Помимо мандаринов Абхазия экспортирует в Россию хурму и фейхоа. Объемы поставок этих фруктов также сократились.

    Уменьшение экспорта фруктов из Абхазии связано с нашествием вредителя – мраморного клопа. В 2017 году республика потратила 8 млн рублей на борьбу с вредителем, а в бюджете 2018 года на эти цели заложено 10 млн рублей.


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