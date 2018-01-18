Суд огласил приговоров по делу о побеге из СИЗО МВД Абхазии

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18.01.2018 16 января 2018 года "суд" в Абхазии огласил полный текст приговора по уголовному делу, возбужденному 1 октября 2016 года по факту побега из следственного изолятора абхазского "МВД" в поселке Дранда троих заключенных, осужденных за совершение особо тяжких преступлений - Инапшба Гурами Адикович (приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение убийства и разбойное нападение в 2013 году), Латария Бачуки Тариелович (осужден за участие в похищении человека группой лиц в 2014 году и побег из мест лишения свободы в 2015 году) и Угрехелидзе Реваз Дадикович (осужден в 2016 году Гагрским судом к 11 годам лишения свободы за покушение на убийство).



Согласно материалам уголовного дела, беглецы воспользовались халатностью сотрудников следственного изолятора и из режимного корпуса через незапертые двери совершили побег.



Все трое в настоящее время, согласно материалам уголовного дела, скрываются на подконтрольной грузинской стороне территории.



По факту побега прокуратура также возбудила уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО - начальника СИЗО, полковника милиции Чхетия Геннадия Георгиевича, ответственного дежурного Айба Дмитрия Митиевича, а также несших в ту ночь дежурство сотрудников милиции Саакяна Рачика Завеновича и Воуба Мераба Меджитовича. Все они были отстранены от занимаемых должностей на период следствия.



Приговором суда Рачик Саакян и Мераб Воуба были признаны виновными в халатности и осуждены к наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей. В качестве дополнительного наказания они лишены права занимать любые должности в структуре МВД сроком на 1 год.



Дмитрий Айба признан виновным в совершении халатности и превышении должностных полномочий и по совокупности преступлений осужден к штрафу в размере 50 000 рублей с лишением права занимать должности в структуре МВД сроком на 2 года.



Геннадий Чхетия, обвиняемый органами предварительного следствия в халатности, выражавшейся в ненадлежащем контроле за порядком и условиями содержания заключенных, был судом оправдан.



В настоящее время приговор Гулрыпшского суда в законную силу не вступил и названные лица считаются невиновными в соответствии с местным законодательством.









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