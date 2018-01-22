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    Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
    22.01.2018
    В Дежурную часть Сухумского УВД 16 января поступило телефонное сообщение из Республиканской больницы о том, что к ним с колото-резанной раной брюшной полости доставлен гражданин Узбекистана.

    Было установлено, что пострадавший гражданин 1976 г.р. получил ножевое ранение в кафе «Узбекская кухня», расположенного на пересечении улиц Ардзинба и Вардания, в результате возникшей ссоры с другим гражданином Узбекистана Темировым Давлатом Резоевичем 1970 г.р..

    Гражданин Темиров задержан и водворен в ИВС. В отношении последнего возбуждено уголовное дело.


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