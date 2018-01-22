Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии

В Дежурную часть Сухумского УВД 16 января поступило телефонное сообщение из Республиканской больницы о том, что к ним с колото-резанной раной брюшной полости доставлен гражданин Узбекистана.



Было установлено, что пострадавший гражданин 1976 г.р. получил ножевое ранение в кафе «Узбекская кухня», расположенного на пересечении улиц Ардзинба и Вардания, в результате возникшей ссоры с другим гражданином Узбекистана Темировым Давлатом Резоевичем 1970 г.р..



Гражданин Темиров задержан и водворен в ИВС. В отношении последнего возбуждено уголовное дело.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>