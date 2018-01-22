Воронежцев избили и ограбили в Абхазии

22.01.2018 15 января в правоохранительные органы Абхазии с заявлением обратился житель Воронежа, временно проживающий в Сухуми о том, что днем ранее трое неустановленных лиц, применив в отношении него и его брата физическую силу, завладели деньгами в сумме 7 000 руб. и сотовым телефоном «Айфон-6».



Братья были доставлены в Республиканскую больницу, где после оказания медицинской помощи отпущены.



Местными правоохранителями был задержан Абласкир Джамбул Раминович 1995 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления.



В отношении последнего возбуждено уголовное дело. Абласкир водворен в ИВС УВД по г. Сухуми.









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