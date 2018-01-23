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    В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
    23.01.2018
    19 января 2018 года в районе насосной станции села Лекухона Гальского района обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

    Из схрона изъято: два двуствольных ружья 16 калибра (один обрезан), револьвер кустарного производства, одна ручная граната «Ф-1», четыре снаряда от подствольного гранатомета «ВОГ-25», девяносто один патрон к мелкокалиберной винтовке калибра 5,6, говорится в сообщении абхазской стороны.

    Проводится комплекс оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному схрону.


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