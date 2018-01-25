От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии

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25.01.2018 Сухумский режим требует от жителей Гали официальный документ, выданный Министерством юстиции Грузии в подтверждение отказа от гражданства Грузии, чтобы выдать им абхазский паспорт. Об том DFWatch сообщили местные.



До сих пор отказ от гражданства Грузии для получения абхазского паспорта ограничивался только пунктом в конце специального бланка - "отказываюсь от гражданства Грузии", и естественно, в действительности никто от него не отказывался.



Всего необходимая документация и процедуры для получения паспорта, выданного сепаратистским режимом, обходятся около 4 500 лари. В эту сумму входит как "официальный" налог, установленный режимом, так и неофициальная пошлина, то есть взятка. Дело в том, что владельцу абхазского паспорта сравнительно легче получить необходимый для проживания в России "заграничный паспорт", или вовсе российский паспорт.



На данном этапе невозможно выяснить, сколько жителей Гали отказались от гражданства Грузии (в Министерстве юстиции Грузии DFWatch такую статистику не выдали). Местные говорят, что этот процесс пока не принял массовый характер, но несколько прецедентов уже зафиксированы.



"Молодая супружеская пара живет в одной из сел Нижней зоны Гали. Муж работал в России, а жена жила в Гали, в селении. Они решили жить вместе, и поскольку не смогли найти работу с нормальным возмещением на контролируемой Грузией территории, решили уехать в Россию. А для этого надо получить абхазский паспорт, чтобы затем взять заграничный паспорт, необходимый чтобы попасть на территорию России. Поэтому семья пошла именно по этому пути"- заявил житель села Нижней зоны Гали.



Напомним, что после российско-грузинской войны 2008 года российская сторона ужесточила контроль на административной границе Гали, и открыла погранично-пропускные пункты. Именно после этого началась выдача абхазских паспортов, но по причине обнаружения фальшивых паспортов и сопротивления де-факто парламента вскоре же процесс приостановили. "Власти" с самого же начала заявили, что грузинам придется отказаться от гражданства Грузии, чтобы получить абхазский паспорт, но для этого официального документа никто не требовал. Соответственно, кто успел, взял паспорт, и сохранил гражданство Грузии.













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