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    Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
    25.01.2018
    Из-за возгорания в крыле сухумской школы №10 были эвакуированы дети, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС марионеточного режима Абхазии.

    "Возгорание произошло на втором этаже здания, загорелся кабель в электрощите. Было сильное задымление, огонь добрался до чердачного помещения. Прибывшие сотрудники МЧС в течение десяти минут локализовали пожар", — говорится в сообщении МЧС.

    В результате возгорания никто не пострадал, отметили в МЧС. Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар мог возникнуть из-за усилившейся нагрузки на электросети в связи с похолоданием.


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