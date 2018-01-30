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    На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
    30.01.2018
    На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта. Информацию об этом распространяет «Эхо Кавказа».

    По информации издания, они работают в Сухуми на строительстве многоэтажного гостевого дома около Красного моста в районе Турбазы.

    Как пишет «Эхо Кавказа», все документы у них оформлены в соответствии с законодательством де-факто правительства оккупированной Абхазии – у всех есть т.н. визы, т.н. разрешение на работу и даже медицинские карточки.

    По информации «Эхо Кавказа», есть у этой группы северокорейских рабочих свой координатор, который решает все организационные вопросы, связанные с приездом северокорейцев на работу в оккупированную Абхазию.

    Автор статьи не исключает, что он может быть представителем вице-консула КНДР в Абхазии, который попал в санкционный список США.

    Новые санкции США против Северной Кореи были введены 25 января в связи с ядерной угрозой. Они коснулись девяти организаций, шести судов и шестнадцати человек, которых власти США считают причастными к ракетно-ядерной программе КНДР.


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