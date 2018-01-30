Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»

30.01.2018 Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили ознакомился с положением на «ЭнгурГЭС» на участке оккупированной Абхазии.



В Абхазии Дмитрий Кумсишвили встретился с директором местной энергокомпании «Черноморэнерго» Асланом Басария и другими представителями компании. На встрече речь шла о процессе реабилитации «ЭнгурГЭС» и технических деталях обеспечения Абхазского региона энергоресурсами в этот период, а также о вопросах обеспечения региона электроэнергией зимой и осуществления ремонтных работ деривационного тоннеля «ЭнгурГЭС» в 2019 году.



Первый вице-премьер также осмотрел электростанцию «ЭнгурГЭС» в селе Саберио Гальского района и другие энерго и гидростроения. Вместе с ним в Абхазии находился заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе.



Информацию распространяет министерство экономики и устойчивого развития Грузии.









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