Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии

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31.01.2018 - Елена Шапковская, «EADaily» В Абхазии обсуждается информация о воссоединении самого влиятельного клана республики — Ардзинба. Члены семьи ведут переговоры об объединении после затяжного внутрисемейного конфликта. В конце 1990-х годов экономические споры между Акой (Салыбеем) и Леваном Ардзинба привели к братоубийству. В 2003 году в Москве был убит Ака, а затем в ответ — Леван Ардзинба. После резонансных убийств семья Ардзинба разделилась на две группы — родственники Аки и родственники Левана находились в жестком конфликте, обвиняя друг друга в организации убийств своих «старших». Этот конфликт оказывал серьезное влияние на политическую ситуацию в республике и «поляризацию» общества (каждая группа выдвигала своего кандидата в президенты, которые находились в конфронтации между собой).



Наконец, совсем недавно был убит Павел Ардзинба — один из последних «серых кардиналов» 1990-ых.



По информации источников, после убийства Павла Ардзинба в Сочи собрались основные действующие фигуры клана Ардзинба и договорились о прекращении войны. На встрече обсуждались экономические и политические проекты, которые будут совместно лоббироваться семьей и должны быть реализованы в республике. В частности, члены фамилии недовольны действующим лидером Абхазии Раулем Хаджимба и его действиями. Клан считает, что Хаджимба провалил не только внутреннюю политику, но и не смог выстроить доверительные отношения с Россией, что сказывается на решении финансово-экономических вопросов в республике. Семья Ардзинба намерена выстраивать более «правильные» связи с Россией.



Основные фигуры клана Ардзинба, присутствовавшие на встрече:



Инал Ардзинба — 27-летний кремлевский чиновник, считается самым перспективным молодым политиком. В январе президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении ему генеральского классного чина. Однако, по информации источников, Ардзинба не планирует выдвигать свою кандидатуру в президенты и возвращаться в Абхазию (в последнее время такая информация активно обсуждается в социальных сетях).



Адгур Ардзинба — т.н. министр экономики Абхазии. В случае отставки действующего правительства, Адгур Ардзинба считается ключевым кандидатом на пост премьер-министра. Клан Ардзинба будет лоббировать его дальнейшее продвижение по должностной лестнице. Адгур — один из идеологов воссоединения семьи и организатор встречи, которая прошла в Сочи.



Дмитрий Ардзинба — влиятельный депутат т.н. парламента Абхазии, один из руководителей парламентского большинства. Дмитрий Ардзинба обеспечивает поддержу интересов семьи в парламенте. Многие вопросы в республике решаются только после одобрения парламентом, где заседают влиятельные политики и бизнесмены.



Даур Ардзинба — руководитель "государственной" компании «Абхазское морское пароходство». Даур обеспечивает решение экономических вопросов, отвечает за движение финансовых средств.



Итак, в ближайшее время следует ожидать укрепление позиций клана в экономике и политике. С экономической точки зрения, семья Ардзинба может сконцентрироваться на крупном проекте, таком как добыча нефти в Абхазии либо создании так называемого «крипто-рая» (с такой идеей уже выступил министр экономики Адгур Ардзинба). С точки зрения внутренней политики, следует ожидать отставки абхазского лидера Рауля Хаджимба или его правительства.



Совсем недавно в Абхазии был создан «Союз общественных и политических организаций», который заявил, что будет добиваться отставки президента любыми законными способами. По информации источников, за созданием этой организации стоит партия «Амцахара», которая находится под влиянием одной из групп клана Ардзинба.









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