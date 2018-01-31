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    Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
    31.01.2018
    Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту разбойного нападения на семейную пару.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, 17 ноября 2017 года 29-летний обвиняемый пришел к своим соседям и увидел, как муж хозяйки дома при его появлении спрятал в карман 5-тысячную купюру.

    Под предлогом покупки у него картофеля обвиняемый потребовал передать ему эти деньги.

    Однако от приобретения картофеля потерпевший отказался, попросив обвиняемого покинуть дом его жены.

    Тогда обвиняемый выхватил из рук мужчины деревянный костыль и с целью устрашения нанес один удар по ноге его жены, инвалида II группы, после чего попытался, преодолевая сопротивление потерпевшего достать из кармана его брюк банкноту.

    Поскольку попытка не удалась, он ударил потерпевшего кулаком в лицо.

    Воспринимая угрозы убийством как реальные, потерпевший отдал обвиняемому 5 тысяч рублей, с которыми тот скрылся с места происшествия.

    Спустя непродолжительное время в результате успешно проведенных оперативных мероприятий преступник был задержан, и впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса РФ.

    Как установлено в ходе следствия, обвиняемый, уроженец Абхазии, неоднократно судим, состоит на наркологическом учете в связи с употреблением опиатов с вредными последствиями.

    Свою вину в совершении разбойного нападения обвиняемый признал в полном объеме.

    Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

    Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.


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