Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию

Госдепартамент США принял санкции против Северной Кореи, к которым не присоединились Россия и Китай – что вполне объяснимо.
Среди примеров сотрудничества Северной Кореи и России – есть и Абхазия. В частности, корейская компания Ryonbong занимается строительством гостиницы «Ривьера» в Сухуми – в обход любых санкций.
По информации абхазских СМИ, в проекте даже рабочая сила – сплошные корейцы, так как они намного лучше работают. Это, кстати, тоже является нарушением международных санкций – в августе 2017 года ООН запретила всем странам прием мигрантов из Северной Кореи, в том числе и России, но в реальности все обстоит наоборот – поток дешевой рабочей силы из Кореи растет.
Корейский бизнес в основном занимается в Абхазии разработкой простых, не требующих высоких технологий, природных ресурсов – вывозят в основном гальку и песок с прибрежной полосы, а также древесину.
Дело упрощается и тем, что официально все эти виды бизнеса оформлены на местных жителей, но Абхазия – маленький регион, где все друг друга знают, и сферы влияния распределяются по принципу знакомства, соответственно, все прекрасно знают, кто за чьей спиной находится.
Распределены сферы влияния и в Сухуми – за спинами формальных абхазских владельцев стоят приехавшие под эгидой России корейцы.
Что касается курортной полосы, например, Пицунды и Гагры, то это – сфера интересов армянского бизнеса. В последние годы здесь недвижимость приобрели бизнесмены из России и Армении, которые открыли домашние гостиницы.
Судя по всему, Россия сейчас платит Северной Корее за признание факта присоединения Крыма, и позволяет освоить оккупированные территории – например, по данным осетинских СМИ, не исключено, что представители Пхеньяна начнут исследовать месторождения меди вблизи Цхинвали.
Интерес к Абхазии проявляют и турецкие бизнесмены, которые при этом вообще ни у кого не спрашивают разрешения – например, большой проблемой для абхазов является нелегальное рыболовство – рыба является серьезным источником дохода для местных жителей, однако крупные турецкие компании работают у берегов Абхазии без каких-либо ограничений, никого не стесняясь.
Например, было несколько случаев, когда турецкие сейнеры приблизились к абхазскому побережью всего на 500 метров. Очень скоро в абхазской части Черного моря вообще не останется рыбы.
Возмущение абхазов вызывает не только незаконное рыболоство, но выбираемые турецкими сейнерами маршруты, которые рушат архитектурные памятники на дне моря – такие, как останки древних, со времен античности, кораблей и крепостей.
Восстанавливать все это - некому, и таким образом, Абхазия лишается значительной части своего прошлого.