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    Оккупанты провели в Абхазии масштабные военные учения
    06.02.2018
    Около тысячи военных и 100 единиц техники приняли участие в боевых стрельбах на российской оккупационной военной базе в Абхазии.

    Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в учениях приняли участие мотострелковые подразделения. Военные отработали стрельбы по различным целям, применив, в том числе, современные бронетранспортеры БТР-82А, пулеметы «Печенег», подствольные и ручные гранаты.

    «При выполнении стрельб на полигонах Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие закрепили навыки действий в обороне, наступлении и на марше, в частности при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения», - , проинформирвали в ЮВО.

    Учения российских военных в Абхазии проходили также в сентябре 2017 года. В них участвовали около 500 военнослужащих.


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