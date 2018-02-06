Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Цихелашвили: ЕС четко разделяет нашу миротворческую политику

06.02.2018 "Мы получили четкие послания о том, что Евросоюз однозначно разделяет нашу миротворческую политику, и в будущем будет поддерживать шаги, которые грузинское правительство намерено проводить в рамках политики примирения и вовлеченности" - заявила в Брюсселе государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



"ЕС решительно поддерживает миротворческую политику Грузии, в частности направления по вовлечению и примирению, преследующие целью смягчение гуманитарной ситуации для людей. Она включает вопрос вынужденно перемещенных лиц, право на возвращение которых по-прежнему игнорируется; Людей, которые живут вдоль линии оккупации, и тех, кто живет в Абхазии и Цхинвальском регионе, и ежедневно сталкиваются с очень трудными вызовами"- заявила государственный министр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили комментируя заседание Совета Ассоциации Грузии-Евросоюза, состоявшееся в Брюсселе.



По словам государственного министра, "наша политика примирения и включенности направлена на улучшение положения именно этих людей, поощрение контактов между народами вдоль искусственных препятствий, содействие диалогу и процессу строительства доверия".



Кетеван Цихелашвили подчеркнула поддержку, выраженную со стороны ЕС:



"Мы получили очень четкие послания о том, что Евросоюз однозначно разделяет нашу миротворческую политику, и будет продолжать поддерживать шаги, которые намерено предпринять правительство Грузии в рамках политики примирения и вовлеченности".



На заседании Совета ЕС-Грузия были рассмотрены все важные направления, определяющие повестку дня европейской интеграции и Ассоциации Грузии. Было подчеркнуто, что Грузия является страной-партнером, которая отличается в регионе исходя из ее темпов и динамики европейской интеграции.



"У Грузии очень амбициозный план, и мы считаем, что есть дополнительные возможности для сотрудничества, чтобы этот процесс стал еще более глубоким и всеобъемлющим в будущем. В части безопасности и внешней политики подробно обсуждалась текущая оккупация грузинских территорий - главная проблема, которая есть сегодня у Грузии в плане безопасности, и это также является проблемой для европейской безопасности. Важно, что Евросоюз твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны" - отметила Кетеван Цихелашвили.













* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>