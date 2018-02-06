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    Житель села Рике Паата Рогава освобожден из т.н. Драндской тюрьмы
    06.02.2018
    Жителя села Рике Зугдидского района Паату Рогава сегодня освободили из т.н. Драндской тюрьмы, — информацию об этом Первому каналу подтвердили в Службе государственной безопасности.

    Как заявила Первому каналу начальник службы по связям с общественностью Службы государственной безопасности Нино Гиоргобиани, со дня его задержания представители СГБ активно ставили вопрос освобождения Пааты Рогава в формате встреч в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Гали.

    «6 февраля 2018 года житель села Рике Зугдидского района Паата Рогава был освобожден из т.н. Драндской тюрьмы. Последний был незаконно задержан на оккупационной линии близ села Рике по обвинению в т.н. пересечение границы и оказании физического сопротивления представителям российских оккупационных сил.

    По решению де-факто правительства, он был «осужден» на два года и 6 месяцев. Со дня его задержания представители СГБ активно ставили вопрос освобождения Пааты Рогава в формате встреч в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Гали. Освобождение Пааты Рогава привнесет позитивную динамику в последующую работу формата механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) в Гали», — заявили в СГБ.


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