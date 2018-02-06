1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии

06.02.2018 - Civil Georgia В рамках Государственной программы реферальных услуг, 1644 жителей оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона получили медицинские услуги, полностью финансируемые грузинским государством, - сообщили в Civil.ge в Министерстве здравоохранения Грузии.



По информации министерства, в 2017 году правительство Грузии профинансировало 1137 пациентов, проживающих в оккупированной Абхазии, в том числе 179 детей, а также 507 пациентов, проживающих в Цхинвальском регионе, в том числе 57 детей.



Правом пользоваться Государственной программой реферальных услуг, задействованной правительством в 2010 году, обладают те жители Абхазии Цхинвальского региона / Южной Осетии, у которых нет грузинских паспортов или удостоверений личности. Программа предоставляет пациентам комплексные медицинские услуги в клиниках Грузии, а также транспортировку в неотложных ситуациях.









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