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    1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
    06.02.2018 - Civil Georgia
    В рамках Государственной программы реферальных услуг, 1644 жителей оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона получили медицинские услуги, полностью финансируемые грузинским государством, - сообщили в Civil.ge в Министерстве здравоохранения Грузии.

    По информации министерства, в 2017 году правительство Грузии профинансировало 1137 пациентов, проживающих в оккупированной Абхазии, в том числе 179 детей, а также 507 пациентов, проживающих в Цхинвальском регионе, в том числе 57 детей.

    Правом пользоваться Государственной программой реферальных услуг, задействованной правительством в 2010 году, обладают те жители Абхазии Цхинвальского региона / Южной Осетии, у которых нет грузинских паспортов или удостоверений личности. Программа предоставляет пациентам комплексные медицинские услуги в клиниках Грузии, а также транспортировку в неотложных ситуациях.


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