В оккупированной Абхазии нашли одно из богатейших захоронений Восточного Причерноморья

В селе Ачандара Гудаутского района оккупированной Абхазии обнаружен могильник с драгоценностями, являющийся одним из богатейших захоронений на Восточном побережье Черного моря.
Могильник 31 января случайно обнаружил местный житель Рустам Чхабелия. В могильнике находился скелет человека, бронзовый шлем, наконечник копья и украшения.
Найденные в могильнике драгоценности являются более древними, чем найденные абхазскими археологами в начале 2000-х годов. Прежние находки относятся к IV-V в нашей эры, а обнаруженные в могильнике оружие и украшения датируются V- IV до нашей эры.
В 1 тыс до нашей эры территория современной Абхазии входила в государство древнекартвельских племен колхов, у греческих авторов получившее название Колхида.
Колхидское царство упоминается в мифе об аргонавтах.