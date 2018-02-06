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    В оккупированной Абхазии нашли одно из богатейших захоронений Восточного Причерноморья
    06.02.2018
    В селе Ачандара Гудаутского района оккупированной Абхазии обнаружен могильник с драгоценностями, являющийся одним из богатейших захоронений на Восточном побережье Черного моря.

    Могильник 31 января случайно обнаружил местный житель Рустам Чхабелия. В могильнике находился скелет человека, бронзовый шлем, наконечник копья и украшения.

    Найденные в могильнике драгоценности являются более древними, чем найденные абхазскими археологами в начале 2000-х годов. Прежние находки относятся к IV-V в нашей эры, а обнаруженные в могильнике оружие и украшения датируются V- IV до нашей эры.

    В 1 тыс до нашей эры территория современной Абхазии входила в государство древнекартвельских племен колхов, у греческих авторов получившее название Колхида.

    Колхидское царство упоминается в мифе об аргонавтах.


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