Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции

07.02.2018 Сегодня в парламенте оппозиция критиковала председателя правительства Автономной Республики Абхазии за то, что дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии.



По словам заместителя председателя парламентской фракции ЕНД Саломэ Самадашвили, после аннексии территорий Украины оппозиция требует, чтобы власть начала предпринимать соответствующие меры.



"Мы слышим от власти Грузии, что всякая попытка, чтобы наш вопрос оккупации попал в контекст режима санкций, будет мешать осуществлению разных старых проектов"- заявила Самадашвили.



Заместитель председателя парламента Грузии, член фракции "Грузинская мечта" Георгий Вольский отметил, что режим диалога лучше режима противостояния, но они включены в систему санкций.



В ходе заседания члены оппозиции заявили также, что бюджет правительства А/Р Абхазии достаточно возрос.



Заместитель председателя парламента, член фракции "Европейская Грузия - движение за свободу" Серги Капанадзе обратился к большинству с вопросом, что сделало государство для того, чтобы ознакомить международное сообщество с делом Гиги Отхозория. На это председатель правительства А/Р Абхазии Вахтанг Колбая ответил, что "все стороны в курсе дела".











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