Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ

07.02.2018 Председатель правительства Абхазии Вахтанг Колбая обращается к руководителю ОВ Василю Маглаперидзе и заявляет, что информационный выпуск на абхазском языке в эфире "Общественного вещателя" следует вернуть, поскольку все это чрезвычайно важно для местных.



По его словам, в Гали создано телевидение, которое вещает на мингрельском языке. По мнению Колбая, в создании этого телевидения большую роль сыграли российские спецслужбы.



"Сегодня наш центр информационного обеспечения закрыт, на "Общественном канале" его место не нашлось, и думаю обратиться к руководству борда, хочу обратиться к Василю Маглаперидзе, что несколько неоправданно исчезновение этой темы с Общественного канала"- заявил Вахтанг Колбая.



По словам члена парламентской фракции "Патриоты Грузии" Ады Маршания, "если в руководстве первого канала нет сознания такого уровня, что в его недрах должно быть телевидение Абхазии, и должно серьезно и очень эффективно вещать, тогда такого руководства не должно быть".



Заместитель председателя парламентского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Эндзела Мачавариани отметила, что обратит внимание на этот вопрос.



На сегодняшнем заседании комиссии по восстановлению территориальной целостности председатель правительства Абхазии представил отчеты за 2015-2017 год.











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