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    Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
    07.02.2018
    Председатель правительства Абхазии Вахтанг Колбая обращается к руководителю ОВ Василю Маглаперидзе и заявляет, что информационный выпуск на абхазском языке в эфире "Общественного вещателя" следует вернуть, поскольку все это чрезвычайно важно для местных.

    По его словам, в Гали создано телевидение, которое вещает на мингрельском языке. По мнению Колбая, в создании этого телевидения большую роль сыграли российские спецслужбы.

    "Сегодня наш центр информационного обеспечения закрыт, на "Общественном канале" его место не нашлось, и думаю обратиться к руководству борда, хочу обратиться к Василю Маглаперидзе, что несколько неоправданно исчезновение этой темы с Общественного канала"- заявил Вахтанг Колбая.

    По словам члена парламентской фракции "Патриоты Грузии" Ады Маршания, "если в руководстве первого канала нет сознания такого уровня, что в его недрах должно быть телевидение Абхазии, и должно серьезно и очень эффективно вещать, тогда такого руководства не должно быть".

    Заместитель председателя парламентского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Эндзела Мачавариани отметила, что обратит внимание на этот вопрос.

    На сегодняшнем заседании комиссии по восстановлению территориальной целостности председатель правительства Абхазии представил отчеты за 2015-2017 год.


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