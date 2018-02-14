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    ЕСПЧ присудил журналисту компенсацию после досмотра на российско-грузинской границе
    14.02.2018
    Страсбургский суд обязал власти России выплатить 4,7 тысячи евро журналисту и фотокорреспонденту Юрию Иващенко, чью личную переписку и другую информацию с ноутбука скопировали в 2009 году сочинские пограничники.

    Журналист пожаловался в Европейский суд по правам человека в октябре 2010 года. Спустя год ЕСПЧ обратился к России за разъяснениями в связи с этой жалобой.

    Инцидент на границе произошел 27 августа 2009 года, когда Юрий Иващенко возвращался из командировки в Абхазию вместе с сотрудницей правозащитного центра "Мемориал" в Краснодарском крае Анастасией Денисовой.Юрий Иващенко и Денисова заявили, что таможенники и пограничники обыскали их, подвергли длительному допросу, а затем скопировали информацию из ноутбука фотокорреспондента. 25 января 2010 года Прикубанский районный суд Краснодара признал действия сотрудников Сочинской таможни законными.

    ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Юрию Иващенко три тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и еще 1700 евро, чтобы возместить понесенные им судебные расходы. По мнению суда, пограничники нарушили статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую право на уважение частной и семейной жизни, говорится в опубликованном сегодня решении ЕСПЧ.

    В ходе рассмотрения дела Страсбургский суд выявил некоторые недостатки в нормативной базе России, отметила защитник Иващенко в ЕСПЧ, адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Марина Дубровина.

    "По мнению ЕСПЧ, российское законодательство не предоставляет судам правовые рамки для выяснения того, является ли "вмешательство" необходимым в демократическом обществе", - цитирует Дубровину "Интерфакс".

    Согласно позиции таможенной службы, изложенной во время рассмотрения дела в Краснодарском краевом суде, таможенники имеют законное право не только досматривать на границе ноутбуки, флешки и плееры, но и скачивать с них всю информацию, со ссылкой на Марину Дубровину информирует "Право.ru".


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