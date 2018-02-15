Абхазы будут представлены на международной туристической ярмарке в Чехии

15.02.2018 Торгово-промышленная палата абхазских сепаратистов будет присутствовать на Международной туристической ярмарке Holiday World, которая начнется в четверг в Праге. Выставка проводится под эгидой Министерства регионального развития.



«Торгово-промышленная палата Абхазии обратились к нам, она заинтересована участвовать в ярмарке Holiday World, чтобы установить новые контакты и установить деловое сотрудничество в Чешской Республике. В связи с тем, что торговая палата в Абхазии имеет уже шестьдесят лет традиции, мы договорились об их участии» сказала менеджер по маркетингу Инчеба Даниела Восеткова (Incheba Daniela Vocetková) изданию aktualne.cz.



По мнению министерства, ярмарка является самым важным событием такого рода не только в Чешской Республике, но и в регионе Центральной Европы.



«Министерство регионального развития не может знать заранее всех участников, организатор постоянно ведет переговоры даже после предоставления патроната. Организаторы и министерство не консультируются со сторонами», пишет пресс-секретарь департамента Вилем Фрчек (Vilém Frček.).



В материале aktualne.cz отмечается, что Абхазия является сепаратистской частью Грузии, независимость которой не признает никто в мире за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру.









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