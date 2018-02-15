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    Автора абхазского гимна подозревают в педофилии
    15.02.2018
    14 февраля 2018 года Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 127 местного законодательства(насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетней) в отношении Валерия Чкадуа, автора музыки гимна марионеточного образования Абхазия.

    Поводом для возбуждения уголовного дела явилось поступившее в прокуратуру заявление от преподавателя вспомогательной школы.

    Абхазские пользователи социальных сетей пишут, что разговоры про его странную дружбу с детьми, особенно из неблагополучных и малоимущих семей, шли давно.

    Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, «в отношении Чкадуа В.Л. выписан протокол задержания. Чкадуа водворен в ИВС. В настоящее время решается вопрос о возбуждении перед Сухумским городским судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

    Обстоятельства совершенного преступления со стороны Чкадуа В.Л., а также данные о потерпевшей в интересах следствия разглашению не подлежат.


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