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    Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке
    19.02.2018
    В министерстве иностранных дел Грузии прокомментировали участие ТПП Абхазии в международной выставке в Чехии.

    В МИД отметили, что грузинская сторона находится на постоянной связи с чешскими коллегами.

    "Мы находимся на постоянном контакте с чешской стороной в связи с вопросом участия т.н. торгово-промышленной палаты Абхазии в выставке. Посольство приняло все имеющиеся у него меры. Мы провели ряд встреч.

    Поскольку организатором этой выставки была частная компания "Инхеба", координация чешской стороны с организаторами выставки носила ограниченный характер.

    Официальная сторона Чехии еще раз подтвердила нам твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и отметила, что такие факты не должны повторится.

    Разумеется, мы продолжим активную работу с чешской стороной. Как известно, политика непризнания является одним из главных приоритетов нашей деятельности"- заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Чехии Заал Гогсадзе.


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