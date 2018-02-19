Посольство Грузии не смогло помешать участию ТПП Абхазии в чешской выставке

19.02.2018 В министерстве иностранных дел Грузии прокомментировали участие ТПП Абхазии в международной выставке в Чехии.



В МИД отметили, что грузинская сторона находится на постоянной связи с чешскими коллегами.



"Мы находимся на постоянном контакте с чешской стороной в связи с вопросом участия т.н. торгово-промышленной палаты Абхазии в выставке. Посольство приняло все имеющиеся у него меры. Мы провели ряд встреч.



Поскольку организатором этой выставки была частная компания "Инхеба", координация чешской стороны с организаторами выставки носила ограниченный характер.



Официальная сторона Чехии еще раз подтвердила нам твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и отметила, что такие факты не должны повторится.



Разумеется, мы продолжим активную работу с чешской стороной. Как известно, политика непризнания является одним из главных приоритетов нашей деятельности"- заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Чехии Заал Гогсадзе.











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