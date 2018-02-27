СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек

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27.02.2018 На сегодняшнем заседании в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали делегация Тбилиси сосредоточила внимание на факты ограничения права передвижения на административной границе. После встречи заместитель начальника аналитического департамента Службы госбезопасности сообщил журналистам, что они представили имеющиеся у них статистические данные.



По словам Кахабера Кемоклидзе, в 2017 году представители российских оккупационных сил задержали 1000 человек на административной границе грузинских регионов Абхазия и Самегрело (абхазская линия российской оккупации) по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы. По словам представителя СГБ, речь идет о людях, передвигающихся как из Абхазии в остальную часть Грузии, так и наоборот, из Зугдиди на оккупированную территорию.



"И это тогда, когда со ссылкой на те же данные, в 2016 году это число составляло 3000. Это, на наш взгляд, очень тревожная цифра. Это классический пример того, как происходит ограничение свободы передвижения людей, и с учетом обстоятельств времени, как снижаются попытки людей передвигаться, в том числе на линии оккупации, что, разумеется, вызвано незаконными решениями, которые были приняты де-факто властями в связи с закрытием т.н. переходов" - заявил Кахабер Кемоклидзе.



По его же словам, позиция де-факто власти по данному вопросу заключается в том, что т.н. Республика Абхазия имеет границу с Грузией, и это является превенцией инцидентов.



"По нашему мнению, наоборот, это классический пример поощрения инцидентов, и ограничения фундаментальных прав человека" - заявил Кахабер Кемоклидзе.



На сегодняшней встрече Механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали главным вопросом по-прежнему был вопрос о передаче обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория, Рашида Канджи-Оглы. По словам заместителя начальника аналитического департамента Службы государственной безопасности, разговор коснулся дела Отхозория в контексте дел погибших в Цхинвали молодых людей Арчила Татунашвили и Давида Башарули.



Кемоклидзе отметил, что когда не происходит глубинное расследование тяжелых инцидентов и развитие, всегда создается вакуум, наполненный негативными событиями. По его словам, примером того является смерть Арчила Татунашвили в Ахалгори несколько дней назад.











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