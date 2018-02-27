На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия

27.02.2018 На сегодняшней встрече Механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали делегация Тбилиси подняла вопрос об освобождении грузинского заключенного Малхаза Цурцумия, находящегося в гальском изоляторе.



После встречи заместитель начальника аналитического отдела Службы госбезопасности Кахабер Кемоклидзе заявил журналистам, что Цурцумия задержали 22 февраля на мосту Ингури по обвинению в т.н. незаконном пересечении границы. По информации СГБ, он был пьян, когда его задержали.



"Мы попросили участников встречи рассмотреть в более гуманитарном свете факт его задержания, и немедленно освободить его. Мы надеемся, что этот человек в ближайшее время покинет гальский изолятор" - заявил Кахабер Кемоклидзе.



На сегодняшней встрече Механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали главным вопросом по-прежнему был вопрос о передаче обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория, Рашида Канджи-Оглы. По словам заместителя начальника аналитического департамента Службы государственной безопасности, разговор коснулся дела Отхозория в контексте дел погибших в Цхинвали молодых людей Арчила Татунашвили и Давида Башарули.



Кемоклидзе отметил, что когда не происходит глубинное расследование тяжелых инцидентов и развитие, всегда создается вакуум, наполненный негативными событиями. По его словам, примером того является смерть Арчила Татунашвили в Ахалгори несколько дней назад.













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